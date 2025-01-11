Депутат Госдумы заявил о движении войск вокруг Калининградской области

Военная эскалация «раздувается» вокруг Калининградской области. Это утверждает депутат от региона, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в разговоре с «Лентой.ру».

По его словам, в польском городе Гданьске, который находится в 50 км от Калининградской области, появляются танки, танковые колонны также «шли по окружной дороге вокруг Варшавы».

«То есть такое движение вооруженных сил вокруг Калининградской области прямо сейчас происходит, практически лязг гусениц слышен. И это не первый раз. Идет мощнейшее передвижение войск по Польше прямо сейчас. Все это вдоль границ России...» — сказал депутат, отметив, что техника идет на запад.

По мнению Колесника, вокруг российского региона в данный момент «завязывается такой европейский военный узел».

До этого президент Литвы Гитанас Науседа, комментируя решение переименовать Мемориальный музей Кристионаса Донелайтиса, назвал Калининград исторически литовским городом.

Ранее Захарова назвала президента Литвы «картонной дурилкой».