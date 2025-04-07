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В Петербурге генерала МВД доставили в отдел по делу о мелком хулиганстве

«Фонтанка»: в Петербурге генерала МВД доставили в отдел по делу о хулиганстве
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Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России

В Санкт-Петербурге генерал-лейтенанта Александра Травникова доставили в отдел управления МВД Центрального района, где он ранее был начальником, как правонарушителя. Об этом случает пишет «Фонтанка».

По ее данным, после проводов на поезд родственника генерал с членами семьи переместился в ресторан, где произошел конфликт. Отмечается, что кто-то из членов семьи вызвал полицию.

Прибывший наряд полиции увез генерала на медицинское освидетельствование, а потом в отдел — за протоколом о мелком хулиганстве.

Травников являлся начальником Санкт-Петербургского университета МВД с 2018 по 2022 год. До этого он возглавлял УМВД по Центральному району города.

В 2023 году сообщалось, что генерал-лейтенант разбился на квадроцикле недалеко от своего загородного дома в деревне Липовая горка в Ленинградской области. По предварительным данным, Травников не сумел справиться с управлением и столкнулся с препятствием. Его доставили в реанимацию.

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