Генерал МВД попал в аварию в Ленинградской области

Генерал Министерства внутренних дел России Александр Травников попал в аварию в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Врачи оценивают состояние Травникова как тяжелое.

Как отмечает Telegram-канал, генерал-лейтенант разбился на квадроцикле недалеко от своего загородного дома в деревне Липовая горка в Ленинградской области. По предварительным данным, Травников не сумел справиться с управлением и столкнулся с препятствием.

Бывшего начальника Санкт-Петербургского университета МВД экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у него травму живота и разрыв почки.

Ранее сообщалось, что в Казани служебный автомобиль министра цифрового развития Республики Татарстан Айрата Хайруллина попал в аварию.

Также Telegram-канал Mash Batash сообщал, что жительницу Москвы признали виновницей ДТП с участием министра транспорта Башкирии Александра Клебанова, который врезался в ее машину.