В Ростове-на-Дону военный с двумя ранениями сам приехал в больницу

В Ростове-на-Дону военный получил два огнестрельных ранения и сам приехал в больницу. Об этом сообщает Telegram-канал «‎Че по Ростову?».

По данным канала, 23-летний мужчина приехал в Батайскую Центральную городскую больницу с двумя ранениями в области бедра. По словам военного, он получил их на улице Карла Маркса.

Как отмечается, пострадавшему предложили госпитализацию, однако он отказался. Также известно, что мужчина попросил не проводить проверок по поводу инцидента.

В конце марта в Ленинградской области неизвестный в машине прострелил прохожему ногу. Инцидент произошел в Мурино, на Садовой улице. Как рассказал сам 48-летний пострадавший, он шел по дороге, когда неизвестный выстрелил в него из проезжавшей мимо машины. Номер автомобиля мужчина не запомнил. Пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали огнестрельное ранение левой голени. Позже его состояние оценили как удовлетворительное и отпустили домой.

До этого в Петербурге задержали 19-летнего мигранта, который танцевал в центре города с пистолетом. Позже он пояснил, что оружие было игрушечным, после выступления задержанный якобы его выкинул.

Ранее в Улан-Удэ мужчина гулял по улице с пистолетом.