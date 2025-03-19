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В Улан-Удэ мужчина гулял по улице с пистолетом

В Бурятии мужчина разгуливал улицам с пистолетом и пугал прохожих

В Улан-Удэ задержали мужчину с пистолетом, который гулял по центру города. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел на улице Шмидта в Советском районе города. Мужчину, который шел во дворах домов с пистолетом, заметили прохожие. Неизвестный размахивал оружием и кричал, что бояться его не стоит, потому что пистолет «не стреляет».

Хулигана задержали сотрудники Росгвардии Бурятии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, по предварительной информации пистолет оказался пневматическим.

До этого сообщалось, что в Заводском районе Новокузнецка школьник напугал местных жителей: мальчик шел по улице с предметом, похожим на автомат. Очевидцы приняли его за мужчину с оружием. Полицейские установили, что 15-летний подросток шел домой от друга и нес в руках пластмассовый автомат. Игрушка не представляла опасности для окружающих. С мальчиком проведена профилактическая беседа.

Ранее в Красноярском крае мужчина открыл стрельбу в больнице.

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