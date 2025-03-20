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Мигрант станцевал лезгинку с пистолетом в центре Петербурга и был задержан

В Петербурге мигранта задержали после танцев с пистолетом около ТЦ

В Петербурге мигрант стал фигурантом уголовного дела после танцев на улице. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел на площади перед торговым центром «Галерея». На кадрах с места инцидента видно, как молодой человек танцует лезгинку, и в какой-то момент выхватывает из-за пояса пистолет. Он поднимает оружие вверх, но не использует по назначению, после этого танец продолжается.

Молодого человека задержали, им оказался 19-летний иностранец, который проживает в центре города вместе с родственницей.

После задержания юноша пояснил, что ночью при себе у него был игрушечный пистолет, его он выкинул.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. На данный момент фигурант находится в изоляторе.

Известно, что ранее юноша работал поваром в ресторане итальянской кухни. В день, когда его засняли на площади, молодой человек устроился на работу в мебельный цех.

Фигуранта уже привлекали к ответственности за нарушение миграционного законодательства после полицейского рейда в новогоднюю ночь.

До этого в Муроме задержали женщину, танцевавшую в откровенном наряде на площади Победы.

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