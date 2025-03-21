В Ленобласти неизвестный в машине прострелил прохожему ногу

В Мурино мужчина попал в больницу с простреленной ногой

В Ленобласти мужчину госпитализировали после стрельбы. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в Мурино, на Садовой улице. Как рассказал сам 48-летний пострадавший, он шел по дороге, когда неизвестный выстрелил в него из проезжавшей мимо машины. Номер автомобиля мужчина не запомнил.

Пострадавшего доставили в больницу, где диагностировали огнестрельное ранение левой голени. Позже его состояние оценили как удовлетворительное и отпустили домой.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают личность злоумышленника.

До этого в Петербурге задержали 19-летнего мигранта, который танцевал в центре города с пистолетом. Позже он пояснил, что оружие было игрушечным, после выступления задержанный якобы его выкинул.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, подозреваемый в изоляторе.

Ранее в Улан-Удэ мужчина гулял по улице с пистолетом.