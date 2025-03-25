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Нежелательным в РФ организациям запретят размещать на своих сайтах рекламу

Госдума одобрила запрет рекламы на сайтах нежелательных в РФ организаций
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Depositphotos

Депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтении запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Соответствующие поправки будут внесены в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе», сообщается на сайте думы.

Отмечается, что аналогичный запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иноагентов.

«Несмотря на то, что в России заблокирован ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут откровенно недружественную политику по отношению к нашей стране, распространяют заведомо ложную информацию и чуждые нам ценности, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг», — заявлял ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что перекрывая один из источников дохода владельцам запрещенных ресурсов, Госдума защищает интересы страны и граждан. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

А в июне этого года Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете рекламы услуг тарологов и гадалок.

В феврале управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) указал на необходимость защитить россиян от гадалок, магов и экстрасенсов на законодательном уровне. Он отметил, что люди часто попадают в зависимость от этих людей и в итоге теряют много денег.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре.

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