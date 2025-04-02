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Сенаторы одобрили запрет рекламы на сайтах нежелательных в России организаций

Совфед запретил распространять рекламу на ресурсах нежелательных организаций
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Shutterstock/Zhuravlev Andrey

Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, которые признаны нежелательными в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идет о ресурсах иностранных или международных организаций, деятельность которых признана в стране нежелательной, а также общественных или религиозных объединений, в отношении которых судом принято решение о закрытии или запрете деятельности, а также ресурсах, доступ к которым ограничен.

При этом ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и тот, кто распространяет рекламу.

Депутаты Государственной думы одобрили соответствующий законопроект во втором и третьем чтении 25 марта. Соответствующие поправки предлагалось внести в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что несмотря на то, что в России заблокирован ряд социальных сетей, чьи владельцы ведут недружественную политику по отношению к РФ, распространяют заведомо ложную информацию, граждане и компании продолжают использовать их для рекламы своих товаров и услуг.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре.

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