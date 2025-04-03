В кабмин РФ направили законопроект об ужесточении наказания за антисанитарию в квартирах

В кабмин РФ направили проект об увеличении штрафов за антисанитарию в квартирах

Правительство России вынесет заключение по законопроекту, который предусматривает увеличение штрафов за антисанитарию в квартирах до 50 тысяч рублей. Соответствующий документ в кабмин направил заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, сообщает РИА Новости со ссылкой на его текст.

Как говорится в пояснительной записке, проектом закона предлагается «увеличить размер ответственности граждан, должностных лиц, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и юридических лиц за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта на 250%».

Согласно документу, за совершение правонарушения будет наложен административный штраф на граждан в размере от 1250 до 2,5 тыс. рублей, на должностных лиц — от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, на лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, — от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, на юрлиц — от 25 тыс. до 50 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Роспотребнадзор поддержал данный законопроект.

До этого Колунов заявил, что продолжит добиваться возвращения в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, если штрафы не оказывают должного воздействия.

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