В правительстве РФ решили доработать закон о тарологах

Кабмин РФ считает, что законопроект о запрете рекламы услуг тарологов нуждается в существенной доработке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Законопроект нуждается в существенной доработке», — говорится в документе.

Отмечается, что в законодательстве отсутствует определение используемых в законопроекте понятий «эзотерические услуги» и «услуги таролога». Поэтому законопроект допускает произвольное толкование, что может привести к противоречиям в правоприменительной деятельности.

До этого управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Григорий (Петров) указал на необходимость защитить россиян от гадалок, магов и экстрасенсов на законодательном уровне. Он отметил, что люди часто попадают в зависимость от этих людей и в итоге теряют много денег.

23 января в Госдуму внесли проект о запрете рекламы услуг тарологов и развитии механизмов по блокировке сайтов с такой информацией. Автор инициативы — депутат Андрей Свинцов. Изменения планируют внести в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О рекламе».

Ранее в российском регионе ввели штрафы для навязчивых гадалок и попрошаек.