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Российским водителям облегчили поездки в Китай

Россия ратифицировала протокол о расширении льготного визового режима с Китаем
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Президент Российской Федерации Владимир Путин 1 апреля подписал закон о ратификации протокола к соглашению между правительствами России и Китайской Народной Республики об упрощении автомобильных перевозок между двумя странами. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Протокол о внесении корректировок в соглашение между РФ и КНР об упрощении поездок граждан был подписан 21 августа прошлого года в рамках официального визита премьера Госсовета Китая Ли Цяна в Москву. Цель этого соглашения — упрощение порядка оформления многократных виз профессиональным водителям.

Согласно документу, все российские граждане, которые занимаются международными автомобильными перевозками, в частности на территорию Китая, смогут оформить многократную визу на один год, вне зависимости от их места проживания. При этом продолжительность каждого пребывания не должна превышать 30 суток.

До нового указа такая возможность была у водителей и членов транспортных экипажей, экспедиторов и переводчиков из регионов вдоль российско-китайской границы.

Ранее в посольстве КНР заявили, что Россия и Китай стремятся к отмене визового режима.

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