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ФРГ открыла доступ россиянам к онлайн-заявкам на некоторые немецкие визы

Россиянам открыли доступ к онлайн-заявкам на некоторые немецкие визы
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Markus Schreiber/AP

Германия возобновила онлайн-прием заявок на некоторые категории национальных виз для граждан России. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что с 5 апреля россияне могут подавать заявки онлайн на визы для обучения, поиска учебных заведений и воссоединения с семьей (супругом/супругой, детьми или родителями). При этом, в связи с действующими санкциями, онлайн-подача заявлений на рабочие визы пока остается недоступной.

Запуск онлайн-портала для подачи визовых заявлений состоялся 1 января, однако доступ для граждан РФ был ограничен из-за технических неисправностей, связанных с большим количеством заявок и проблемами со сторонними поставщиками услуг.

В прошлом году власти Германии приняли решение начать проверять социальные сети просителей шенгенских виз. Соответствующая мера будет использоваться для пресечения мошенничества, уточняет источник.

До этого вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян рассказал, что шансы на получение визы можно значительно повысить, если обратиться в консульство через турагентство.

Ранее россиянам рассказали, в какие страны легче получить шенген.

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