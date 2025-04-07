Завершено расследование дела о хищении 48 млн рублей на заводе «Телта»

Завершилось расследование уголовного дела учредителя Пермского телефонного завода «Телта» Игоря Морозова, который обвиняется в хищении более 48 млн руб. при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, передает РИА Новости.

По этому делу также проходят заместитель Морозова Алексей Высоков и главный бухгалтер организации Елена Гришина.

По информации следствия, в 2016-2021 годах Морозов, Высоков и Гришина, «исполняя госконтракт на сумму более 1,4 млрд руб. в рамках гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд министерство обороны России, путем завышения себестоимости продукции похитили свыше 48 млн руб., которые распределили между собой».

«После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения заключения и направления в суд», — сказала Петренко.

До этого Мосгорсуд ужесточил меру пресечения для бывшего заместителя учредителя пермского завода «Телта» Алексея Высокова, обвиняемого в хищении 48 млн рублей, взяв его под стражу в зале суда.

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