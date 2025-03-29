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Экс-заместителю учредителя «Телты» ужесточили меру пресечения

Экс-заместителя учредителя завода «Телта» Высокова снова отправили в СИЗО
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Shutterstock

Мосгорсуд ужесточил меру пресечения для бывшего заместителя учредителя пермского завода «Телта» Алексея Высокова, обвиняемого в хищении 48 млн рублей, взяв его под стражу в зале суда. Об этом сообщает ТАСС.

В начале февраля Мосгорсуд изменил Высокову и бывшему главному бухгалтеру завода Елене Гришиной меру пресечения на домашний арест. Позже Высоков заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации, однако его задержали и доставили обратно в Москву.

Завод «Телта» с 2014 по 2023 год заключал контракты на поставку телефонов для Минобороны. Однако, по версии следствия, вместо того чтобы производить аппараты, завод закупал их в Китае и выдал за свою продукцию. В результате предприятие незаконно заработало 33 млн рублей.

Четверым обвиняемым в мошенничестве, среди которых Высоков, Гришина, акционер Игорь Морозов и специалист Минобороны Алексей Пальмов, предъявлены обвинения. Все они были арестованы в июле 2023 года.

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