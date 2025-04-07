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Бывший министр транспорта Самарской области отказался признавать вину

Экс-министр транспорта Самарской области Пивкин не признал вину в суде
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Правительство Самарской области

Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин не признал вину в совершении инкриминируемого преступления и превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание по делу Пивкина проходит в Октябрьском районном суде города.

«Не признаю [вину]», — заявил экс-министр.

До этого суд в Самаре арестовал членов команды бывшего губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В результате под арест попали экс-министр строительства Николай Плаксин и Андрей Прямилов, который раньше возглавлял министерство финансов области.

По данным «Коммерсантъ», Пивкину продлили срок пребывания под стражей на два месяца. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн намекнул на возможность новых задержаний и арестов среди окружения экс-губернатора.

В прошлом году сотрудники правоохранительных органов задержали главу Безенчукского муниципального района Самарской области Владимира Аникина по подозрению в получении взяток.

Ранее экс-губернатора Самарской области уведомили о запрете покидать страну.

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