В Самарской области задержали главу района по подозрению во взяточничестве

Сотрудники правоохранительных органов задержали главу Безенчукского муниципального района Самарской области Владимира Аникина по подозрению в получении взяток. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн.

По словам парламентария, против чиновника возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ожидается, что сторона обвинения будет просить суд поместить главу района в следственный изолятор (СИЗО).

«Аникин — возглавляет администрацию района с 2018 года. Он является креатурой экс-губернатора Самарской области Дмитрия Азарова», — подчеркнул законодатель.

В мае 2024 года Азаров подал прошение об отставке с поста губернатор Самарской области. Комментируя ситуацию, он заявил о достижении основных целей, которые были им намечены при избрании на соответствующую должность.

9 сентября Хинштейн сообщил, что российское руководство уведомило экс-главу Самарской области о запрете покидать страну. Как он отметил, Азарову нельзя уезжать за границу, так как он является носителем государственной тайны. Однако сразу после увольнения чиновник и «его люди предприняли попытку провести «обрезание» секретности», рассказал депутат.

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