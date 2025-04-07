Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск рассказал о близости России и США

Маск опубликовал видео, в котором напомнил о близости России и США

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск опубликовал в соцсети X видео, с помощью которого напомнил о географической близости США и России.

В публикации говорится, что не все американцы знают, что РФ и США на самом деле намного ближе друг к другу.

«Всего в двух милях друг от друга и более того, они даже связаны иногда. Страны разделены Беринговым проливом. Но если мы присмотримся, мы увидим два маленьких острова, которые находятся на расстоянии 2,4 мили (3,8 км — «Газета.Ru») и разделяют территорию США И РФ», — говорится в видео.

Также отмечается, что иногда вода между островами Крузенштерна и Ратманова замерзает и границу можно перейти пешком.

В марте генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что в ближайшее время Россия обсудит с Илоном Маском совместные проекты в космосе.

Перед этим спецпредставитель президента РФ на своей странице в соцсети X заявил, что российской и американской стороне стоит отправить совместную миссию на Марс в 2029 году.

Ранее отец Илона Маска назвал Путина «примером сильного лидера».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами