Маск рассказал о близости России и США

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск опубликовал в соцсети X видео, с помощью которого напомнил о географической близости США и России.

В публикации говорится, что не все американцы знают, что РФ и США на самом деле намного ближе друг к другу.

«Всего в двух милях друг от друга и более того, они даже связаны иногда. Страны разделены Беринговым проливом. Но если мы присмотримся, мы увидим два маленьких острова, которые находятся на расстоянии 2,4 мили (3,8 км — «Газета.Ru») и разделяют территорию США И РФ», — говорится в видео.

Также отмечается, что иногда вода между островами Крузенштерна и Ратманова замерзает и границу можно перейти пешком.

В марте генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что в ближайшее время Россия обсудит с Илоном Маском совместные проекты в космосе.

Перед этим спецпредставитель президента РФ на своей странице в соцсети X заявил, что российской и американской стороне стоит отправить совместную миссию на Марс в 2029 году.

Ранее отец Илона Маска назвал Путина «примером сильного лидера».