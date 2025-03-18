Россия обсудит с Маском перспективы сотрудничества в космосе

Главный исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев сообщил, что в ближайшее время Россия обсудит с американским миллиардером, старшим советником президента США Илоном Маском совместные проекты в космосе. Его слова передает ТАСС.

«Обсуждения с Маском будут уже в ближайшее время. Мы считаем, что Маск — уникальный лидер, нацеленный на то, чтобы человечество вместе двигалось вперед», — сказал Дмитриев.

15 марта спецпредставитель президента РФ на своей странице в соцсети X заявил, что российской и американской стороне стоит отправить совместную миссию на Марс в 2029 году.

В январе глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что российская орбитальная группировка к 2030 году должна составить около 650 спутников.

Ранее Маск анонсировал полет робота Optimus на Марс.