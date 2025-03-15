В России предложили Маску вместе отправить космонавтов на Марс

Глава РФПИ Дмитриев предложил Маску направить миссию РФ и США на Марс в 2029 году

Российской и американской стороне стоит отправить совместную миссию на Марс в 2029 году. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

По его словам, в 2025 году пройдет пятидесятая годовщина первого международного полета в космос в рамках миссии СССР и США «Союз» — «Апполон».

«Станет ли 2029 годом совместной миссии США и России на Марс, [американский предприниматель] Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не для его разрушения», — заявил Дмитриев.

Таким образом он оценил пост Маска, в котором тот объявил, что космический корабль с человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце 2026 года. И в том случае, если полеты пройдут хорошо, то не позднее 2029 года на планету могут отправить корабль с людьми.

В феврале компания Tesla Маска заявила, что планирует выпустить 10 000 человекоподобных роботов Optimus в текущем году. Хотя сам Маск признает, что достижение этого показателя не гарантировано, он выразил уверенность в выпуске нескольких тысяч роботов, которые будут выполнять полезную работу на предприятиях Tesla. В Electrek назвали планы Маска «амбициозными».

Ранее Илон Маск раскрыл дату запуска роботакси Tesla.