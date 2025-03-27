Стало известно, сколько человек зарегистрировались на участие в «Тотальном диктанте»

Более 50 тыс. заявок на участие в «Тотальном диктанте» подали за один день после начала регистрации, принять участие в мероприятии можно будет в субботу, 5 апреля. Об этом сообщает «Пятый канал».

В 2025 году участниками проекта могут стать жители более 50 стран, в России к нему присоединились более 1 тыс. населенных пунктов. В Москве в акции задействуют 230 площадок, включая вузы, школы, библиотеки и гипермаркеты. Некоторые смогут написать диктант на воздушном шаре на высоте 20 м.

При этом главной площадкой для проведения мероприятия станет федеральная территория «Сириус».

«Офлайн, очно в течение всего дня пятого апреля, с 17:30 по Москве до 12 часов ночи будет вестись 18-часовой онлайн-марафон, который включает в себя все части диктовки, большое количество экспертных интервью, лекций, викторин и других интересных мероприятий», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

Политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков до этого говорил, что проект «Тотальный диктант», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, уже давно стал доброй традицией, объединившей несколько поколений россиян по всему миру. Он отметил, что идея одной студенческой инициативы теперь переросла в большой комплексный проект по популяризации русского языка на международном уровне.

Ранее сообщалось, что в Москве пройдет шоу-концерт с Zivert, Александром Реввой и Сергеем Буруновым.