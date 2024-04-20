Политолог отметил роль «Тотального диктанта» в популяризации русской культуры

Проект «Тотальный диктант», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, уже давно стал доброй традицией, объединившей несколько поколений россиян по всему миру, констатировал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Марк Ананченков.

Политолог отметил, что за двадцать лет идея одной студенческой инициативы переросла в большой комплексный проект по популяризации русского языка на международном уровне.

«С этого года впервые в России и таких странах, как Греция, Дания, Казахстан и ОАЭ реализуются очные образовательные курсы по подготовке к проведению диктанта. Рост популярности и широкое внимание со стороны россиян к «Тотальному диктанту» говорит о понимании ими значения и роли национального языка, как одного из главных элементов и атрибутов русской культуры», — сказал эксперт.

Марк Ананченков указал на то, что в этом году акция пройдет по всей России и в 50 зарубежных странах.

Он уточнил, что за все время проведения «Тотального диктанта» в нем приняли участие около 4 млн человек из порядка 2367 городов по всему миру.

По словам политолога, мероприятие несет важную миссию не только по повышению письменной грамотности и популяризации русского языка среди населения, но и обращает внимание его участников в целом на значение русской культуры, как неотъемлемой части в общей системе человеческой цивилизации.

Ананченков добавил, что «Тотальный диктант» стал традиционным событием для многих российских семей.

«Он позволил объединить различные социальные группы, начиная от школьников и заканчивая людьми старшего поколения», — считает эксперт.

Также он обратил внимание на позитивную тенденцию, связанную с желанием людей продемонстрировать свою причастность к российской нации и своей стране, что в свою очередь позволяет увеличивать общее количество участников акции из года в год.

20 апреля в России и за рубежом стартовала акция «Тотальный диктант».