Синоптик спрогнозировал москвичам мокрый снег и гололедицу

Синоптик Тишковец: в Москве вновь потеплеет не раньше середины апреля

Начавшаяся неделя будет аномально холодной для столичного региона. Эта погода накрыла Москву и Подмосковье после выпадения трети месячной нормы осадков, причем снежный покров продолжит расти до середины недели, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Тепло вернется не раньше середины апреля, предупредил он в беседе с 360.ru.

В Москве за сутки выпала треть месячной нормы осадков, в области – более половины, а в Центральной России — до 70%, рассказал синоптик. В течение ближайших дней ночью ожидается около -5 градусов, днем – слабый плюс. При этом будет идти мокрый снег, на дорогах сохранится гололедица.

Оседать апрельские сугробы в столичном регионе начнут с четверга, а растают не раньше 17-18 апреля после возвращения температурного режима в норму.

«С середины месяца можем рассчитывать на плюс 15 градусов», — пообещал Тишковец.

Напомним, накануне клон «Зион» принес в Москву снегопады и метели. Сообщалось, что днем выпало 28 мм осадков, а на понедельник прогнозировалось еще +15 мм, что превышает месячную норму. По данным метеорологов, на текущей неделе сугробы вырастут до 10–15 см.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, когда в Москве закончатся снегопады.