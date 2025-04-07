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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве закончатся снегопады

Метеоролог Вильфанд: на этой неделе Москву снова накроют апрельские снегопады
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Всю предстоящую неделю в столичном регионе будет сохраняться холодная погода, за сет чего обрушившийся на регион снег пока таять не начнет. Более того, эта неделя в Москве вновь начинается с апрельских снегопадов, рассказал 360.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, на этой неделе ночью температура воздуха в среднем будет колебаться от -3 до -8 градусов по области и от -2 до -5 градусов в столице. Днем в ближайшие дни ожидается -1…+ 1 градус.

Сегодня и завтра снова прогнозируется снег – по словам Вильфанда, его высота в эти дни будет только расти.

«А дальше он начнет таять, но быстро не будет, потому что воздушные массы перемещаются с северо-востока, они холодные, температура на четыре-пять градусов ниже нормы. Это мартовская температура», — пообещал синоптик.

Он посоветовал не рассчитывать на быстрое таяние выпавшего снега, отметив, что минимум неделю снежный покров пролежит, а постепенное потепление придет не раньше пятницы, когда воздух начнет в дневные часы прогреваться до 0…+5 градусов. До +5…+10 градусов потеплеет только через неделю, заключил метеоролог.

Напомним, накануне клон «Зион» принес в Москву снегопады и метели. Сообщалось, что днем выпало 28 мм осадков, а на понедельник прогнозировалось еще +15 мм, что превышает месячную норму. По данным метеорологов, на текущей неделе сугробы вырастут до 10–15 см.

Ранее синоптик назвал срок возвращения тепла в Москву.

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