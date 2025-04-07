Мэр Курска решил покинуть пост

Мэр Курска Куцак заявил, что покидает пост по собственному желанию

Мэр Курска Игорь Куцак написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом он объявил на заседании регионального правительства.

Глава города объяснил свое решение тем, что на него свалилось много семейных проблем.

«Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие», — признался Куцак.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, который тоже участвовал в заседании, в свою очередь отметил, что пытался уговорить его остаться, но безуспешно.

Кто будет исполнять обязанности главы города, объявят в четверг на заседании Горсобрания.

В марте Гордума Ростова-на-Дону избрала главой администрации города Александра Скрябина. Скрябин был избран на пост мэра единогласно. До этого он исполнял обязанности главы администрации, но вместе с другими 11 кандидатами участвовал в конкурсном отборе.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Свердловской области может стать сенатором.