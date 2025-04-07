Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мэр Курска решил покинуть пост

Мэр Курска Куцак заявил, что покидает пост по собственному желанию

Мэр Курска Игорь Куцак написал заявление на увольнение по собственному желанию. Об этом он объявил на заседании регионального правительства.

Глава города объяснил свое решение тем, что на него свалилось много семейных проблем.

«Большое количество вопросов семейных накопилось, поэтому здесь необходимо мое самое деятельное и активное участие», — признался Куцак.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, который тоже участвовал в заседании, в свою очередь отметил, что пытался уговорить его остаться, но безуспешно.

Кто будет исполнять обязанности главы города, объявят в четверг на заседании Горсобрания.

В марте Гордума Ростова-на-Дону избрала главой администрации города Александра Скрябина. Скрябин был избран на пост мэра единогласно. До этого он исполнял обязанности главы администрации, но вместе с другими 11 кандидатами участвовал в конкурсном отборе.

Ранее стало известно, что экс-губернатор Свердловской области может стать сенатором.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами