В Москве начался суд над адвокатами, уличенными в крупном мошенничестве

В Москве начался суд над адвокатами Игорем Ушкаловым и Павлом Шевцовым, их обвиняют в особо крупном мошенничестве. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По версии следствия, Ушкалов и Шевцов пообещали подзащитному, бизнесмену Владимиру Барцакину, добиться его освобождения из следственного изолятора, передав «должностным лицам» в суде 30 млн рублей. Они договорились с клиентом передать половину этой суммы, получили 100 тысяч рублей, а затем фигурантов задержали, когда они получили муляж, имитирующий сверток с 14,9 млн рублей, говорится в публикации.

Юристы признали свою вину. На предварительном судебном заседании в Тверском районном суде Москвы Ушкалов и Шевцов просили выпустить их из следственного изолятора под домашний арест. Но суд принял решение продлить меру пресечения в виде заключения под стражей на три месяца.

Судебное разбирательство продолжается.

О задержании адвокатов стало известно 4 октября 2024 года. На следующий день Замоскворецкий районный суд Москвы отправил их в СИЗО.

Ранее российский адвокат принес в суд натальную карту клиента и лишился лицензии.