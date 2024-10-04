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В Москве двух адвокатов подозревают в получении взятки свыше 30 млн рублей

ТАСС: в Москве задержали двух адвокатов по делу о 30-миллионной взятке

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Shutterstock

В Москве задержали двух адвокатов, которых подозревают в получении взятки свыше 30 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Адвокатов Ушкалова и Шевцова задержали в рамках расследования уголовного дела. В настоящее время правоохранительные органы проводят с ними следственные действия.

В июне в Балашихинский городской суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Обвиняемым по делу проходит бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев.

В июле сообщалось о том, что адвоката из Приморья подозревают в том, что он стал посредником в передаче крупной взятки. По версии следствия, мужчина убедил одного из местных бизнесменов передать через него более 12 миллионов рублей.

А в Санкт-Петербурге полицейского подозревают в получении взятки в размере 3 млн рублей. Мужчина занимал должность инспектора отдела по исполнению административного законодательства. За вознаграждение полицейский закрывал глаза на незаконную торговлю напитками из киосков, оборудованных в машинах.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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