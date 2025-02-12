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Российский адвокат принес в суд натальную карту клиента и лишился лицензии

«КП»: в ХМАО адвоката лишили лицензии из-за веры в астрологию
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Shutterstock/New Africa

Адвоката из ХМАО лишили лицензии за увлечение астрологией, сообщает kp.ru.

Юрист из Нефтеюганска Риф Мударисов взялся помочь обвиняемому в наркопреступлении. На судебное заседание адвокат, увлекающийся астрологией аж с 2005 года, принес собственноручно составленную натальную карту клиента. По мнению мужчины, наркотики его подзащитному понадобились из-за выдающегося интеллекта. Суду он заявил, что фигурант «был не в себе из-за ума, как у Екатерины II».

«Я решил проверить натальную карту, чтобы узнать, как она резонирует с историческими событиями и личностями. Карта поразительно совпала с осью Екатерины Великой. Считав эту информацию, подзащитный соединился с этими энергиями. Они так его захлестнули и, будучи в состоянии стресса, мой клиент потерял почву под ногами и совершил преступление. Его высокий интеллект требовал запрещенных веществ», — пытался убедить судью адвокат, но проиграл дело.

Позже Мударисову пришлось объясняться перед адвокатской палатой Ханты-Мансийского автономного округа. Тем не менее коллеги усомнились в его адекватности и лишили адвокатского статуса.

«Получается, что у адвокатов возникают определенные страхи в связи с новой информацией. Все новое воспринимается в штыки, и они не готовы принять ее», — уверен Риф Мударисов.

Он заявил, что намерен идти до конца, и планирует подавать кассационную жалобу.

Ранее москвичу отказали в трудоустройстве из-за расклада таролога.

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