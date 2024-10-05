В Москве задержанным адвокатам избрали меру пресечения за посредничество во взятке

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения адвокатам Павлу Шевцову и Игорю Ушкалову по делу о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Суд отправил под арест подозреваемых до 3 декабря.

Адвокатов задержали накануне в столице по подозрению в получении многомиллионной взятки. Речь шла о взятке, сумма которой составляет свыше 30 млн рублей. Других деталей не раскрывали. Уточняется, что подозреваемым грозит до 15 лет колонии.

В июне в Балашихинский городской суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России в размере более 2718 биткоинов (7,3 млрд рублей) и $1,5 млн. Обвиняемым по делу проходит бывший руководитель следственного отдела СКР по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев.

Ранее сообщалось о том, что адвоката из Приморья заподозрили в том, что он стал посредником в передаче крупной взятки.