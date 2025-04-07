Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сильный лесной пожар в Шотландии может распространиться на значительную территорию

В Шотландии из-за сильного пожара эвакуируют туристов
close
Ilya Naymushin/Reuters

Сильный лесной пожар в Шотландии привел к эвакуации туристов и обитателей кемпингов. Об этом сообщает британская газета Guardian.

Пожар начался 4 апреля в Гэллоуэе на юге Шотландии и распространился на север в Восточный Эйршир, достигнув озера Лох-Дун. Пожарные для тушения пламени вынуждены использовать вертолеты.

По мнению спасателей, теплая и сухая погода может привести к дальнейшему распространению огня. В связи с этим власти призвали население не разводить костры на открытом воздухе.

6 апреля сообщалось, что в Дагестане произошел крупный лесной пожар на территории Акушинского района. Работы по его ликвидации уже ведутся, однако они усложняются труднодоступностью очагов возгорания, из-за которых использование специальной техники становится невозможным.

3 апреля сообщалось, что в Забайкальском крае несколько суток продолжается крупный лесной пожар на площади в тысячу гектаров.

Ранее в Гидрометцентре назвали регионы с высоким классом пожароопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами