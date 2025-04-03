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В Забайкальском крае несколько суток продолжается крупный лесной пожар в тысячу гектаров

В Забайкальском крае горит лес на тысяче гектаров
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Илья Питалев/РИА Новости

В Читинском районе Забайкальского края несколько суток продолжается крупный лесной пожар. Огонь распространился на тысячу гектаров, об этом сообщает региональная прокуратура в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что пожар начался 30 марта. Сначала его тушили 19 человек и 5 единиц техники, однако пришлось привлекать дополнительные силы. После этого, как уточнила прокуратура Забайкальского края, группа тушения составила 42 человека и 9 единиц техники.

«В связи с недостаточностью привлечения сил и средств для тушения пожара прокуратура Читинского района вчера, 2 апреля, внесла начальнику краевого государственного специализированного автономного учреждения «Забайкаллесхоз» представление с требованием устранить нарушения», — говорится в сообщении.

После ликвидации ЧП специалисты проведут оценку ущерба и затрат на тушение. Суммы планируют взыскать с виновника пожара, а также привлечь его к уголовной или административной ответственности.

Накануне в Гидрометцентре назвали регионы с высоким классом пожароопасности. Как рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, из-за теплой погоды до конца этой недели в Астраханской, Херсонской, Челябинской областях прогнозируется четвертый, самый высокий класс пожароопасности.

Ранее в Приморье разбушевались природные пожары.

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