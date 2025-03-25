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В Словакии зафиксировали вспышку ящура

Правительство Словакии: в стране объявлен режим ЧС из-за вспышки ящура
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Shutterstock

В Словакии введен режим ЧС из-за вспышки ящура, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.

Согласно постановлению правительства, режим чрезвычайной ситуации введен на территории всей страны с 25 марта. Постановление одобрил кабмин Словакии.

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и ряда других животных из Венгрии и Словакии.

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании обосновало запрет вспышкой ящура, зафиксированной в районе венгерско-словацкой границы.

7 марта Россельхознадзор сообщал, что в Евросоюзе произошла новая вспышка вируса ящура, который может передаваться человеку от больных животных.

Германия в январе уведомила Всемирную организацию здоровья животных о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране. Заболевание было зарегистрировано в земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд в стаде буйволов.

Ранее польские фермеры потребовали закрыть границу с Германией.

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