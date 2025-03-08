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Британия запретила ввозить скот из Венгрии и Словакии

Британия ввела запрет на импорт скота из Венгрии и Словакии из-за вспышки ящура
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Shutterstock

Великобритания ввела запрет на импорт крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и ряда других животных из Венгрии и Словакии. Об этом сообщает Politico.

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании обосновывает запрет вспышкой ящура, зафиксированной в районе венгерско-словацкой границы.

«Великобритания усилила меры для предотвращения распространения ящура после подтвержденного случая в Венгрии», — сказано в сообщении.

Министерство сельского хозяйства Венгрии 7 марта уведомило Европейскую комиссию о регистрации вспышки ящура в округе Дьер-Мошон-Шопрон в Кисбайце недалеко от венгерско-словацкой границы в молочном хозяйстве. Россельхознадзор напомнил, что ящур может передаваться человеку от больных животных.

До этого последний случай ящура регистрировался на территории ЕС в 2011 году в Болгарии.

Ранее в РФ рекордно нарастили экспорт свинины, говядины и мяса птицы.

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