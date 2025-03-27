Чехия частично закроет границу со Словакией

Чехия с полуночи в четверг закрывает некоторые контрольно-пропускные пункты на границе со Словакией в связи со вспышкой ящура в этой стране. Об этом сообщает ЧТК со ссылкой на пресс-службу МВД.

Ограничения на границе со Словакией будут введены с полуночи на четверг, 27 марта.

Грузоперевозки на чешско-словацкой границе будут производиться на четырех контрольно-пропускных пунктах с обязательным использованием дезинфицирующих материалов. Также чешская сторона временно запретила импорт сельскохозяйственного скота из Словакии, говорится в публикации.

До этого сообщалось, что в Словакии введен режим ЧС из-за вспышки ящура. Согласно постановлению правительства, режим чрезвычайной ситуации введен на территории всей страны с 25 марта. Постановление одобрил кабмин Словакии.

7 марта Россельхознадзор сообщал, что в Евросоюзе произошла новая вспышка вируса ящура, который может передаваться человеку от больных животных.

Германия в январе уведомила Всемирную организацию здоровья животных о регистрации первой с 1988 года вспышки ящура в стране. Заболевание было зарегистрировано в земле Бранденбург в районе Меркиш-Одерланд в стаде буйволов.

Ранее польские фермеры потребовали закрыть границу с Германией.