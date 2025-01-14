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В Россию запретили ввозить свиней из ЕС

Россельхознадзор запретил ввозить в РФ свиней из Евросоюза из-за ящура
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Nadia Levinskaya/Shutterstock/FOTODOM

Россельхознадзор запретил ввозить в РФ свиней из Евросоюза из-за ящура. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Экспортируемые в Российскую Федерацию клинически здоровые племенные свиньи, рожденные и выращенные в ЕС, не вакцинированные против классической чумы свиней и болезни Ауески, происходят из хозяйств и/или административных территорий стран — членов ЕС, официально свободных от заразных болезней животных, в том числе ящура – в течение последних 12 месяцев на территории ЕС», — напомнили положение ветеринарного сертификата для свиней в Россельхознадзоре.

До этого Россия резко увеличила поставки свинины в Китай. Объем российского экспорта свинины в Китай по итогам первого месяца лета достиг 1,35 тыс. тонн. Поставки замороженного мяса за месяц выросли в 3,3 раза, до $2,3 млн, субпродуктов из свинины — в 5,7 раза, до $1,6 млн.

Ранее пастух получил травмы после того, как за ним погналось стадо свиней.

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