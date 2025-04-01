Водитель фуры пытался скрыть от таможенников несколько кг ртути, но обман раскрыли

В Амурской области таможенники задержали иностранца с тремя кг ртути в фуре

Сотрудники пограничного пропускного пункта Кани-Курган в Амурской области при досмотре кабины большегруза нашли в ней несколько бутылок с ртутью. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы РФ.

За рулем фуры был иностранец. Шесть бутылок с жидким металлом он спрятал в верхней панели под магнитофоном.

«Экспертиза показала, что это ртуть, которая относится к 1-му классу опасности. Она включена в список ядовитых веществ, за незаконное перемещение которых предусмотрена уголовная ответственность», — отметили сотрудники таможни.

По словам нарушителя, он вез металл в Хэйхэ (Китай) и знал, что преступает закон, поэтому попытался скрыть запрещенный груз.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда ядовитых веществ» УК РФ. Мужчине грозит наказание вплоть до семи лет лишения свободы.

Ранее в Дагестане таможенники задержали пассажира с раритетными книгами на арабском языке.