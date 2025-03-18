Тайская пара перепутала багаж в аэропорту и нашла внутри 24 кг каннабиса, пишет Mothership.

Поездка супружеской пары из Таиланда началась с внутреннего рейса авиакомпании VietJet Airlines из аэропорта Сураттхани в аэропорт Суварнабхуми в Бангкоке. Они сдали в багаж два чемодана — черный и красный, но по ошибке взяли чужой черный чемодан вместо своего. Владелец пропавшего багажа сообщил о потере сотрудникам авиакомпании, однако связаться с парой не удалось, так как их дочь, на чей номер был зарегистрирован багаж, пропустила звонок.

Ничего не подозревающая пара провела около четырех часов в аэропорту Суварнабхуми, ожидая встречи с туристической группой. Затем их багаж был погружен на рейс Thai Airways до аэропорта Нарита в Токио. После прибытия в Японию руководитель тура попросил путешественников открыть чемодан, но супруги не смогли этого сделать, заметив, что на сумке была чужая багажная бирка.

Заподозрив неладное, гид вскрыл чемодан и обнаружил внутри 24 кг каннабиса. Он немедленно сообщил о находке таможенникам аэропорта. В ходе расследования мужа с женой отпустили, так как полицейские установили, что багаж действительно был чужой, а туристы не имели намерений ввозить в Японию запрещенные вещества.

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