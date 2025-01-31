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Назван источник белого вещества, обнаруженного на пляжах Финляндии

Выброшенные на финский берег белые гранулы попали туда из промывочных вод судна
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ArtBBNV/Shutterstock/FOTODOM

Гранулы белого вещества, которые обнаружили на берегу полуострова Ханко в Финляндии, могли попасть туда из промывочных вод грузового судна. Об этом сообщила финская нефтеперерабатывающая компания Neste, передает РИА Новости.

«Вероятно, белые гранулы, обнаруженные у берегов Ханко, образовались из промывочных вод судна, перевозившего груз для компании Neste», — говорится в сообщении компании.

Вода на судне содержала кулинарное масло, животный жир и растительные масла. Экипаж корабля, как заявили в Neste, не получил инструкций о том, что промывочные воды должны быть слиты в систему сточных вод порта.

Компания взяла на себя ответственность за произошедшее и сообщила, что возместит возможный ущерб.

28 января финские СМИ сообщили, что на нескольких пляжах нашли неизвестное белое вещество, напоминающее град. Экстренные службы выяснили, что это была смесь натуральных жиров, которая безвредна для человека, но опасна для животных.

Ранее в необычных шарах на пляжах Австралии нашли кишечную палочку.

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