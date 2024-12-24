В Евросоюзе призвали вернуть всех сирийских беженцев на родину

После смены власти в Сирии и конца президентства экс-главы государства Башара Асада все сирийские беженцы в ЕС должны вернуться на родину. Об этом говорится в обращении депутата Европарламента от ФРГ Александра Юнгблута к Еврокомиссии, текст документа есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Сирийские просители убежища, которые в последние годы приезжали в Европу (по состоянию на 2023 год только в Германии их насчитывалось почти миллион), бежали в Европу, спасаясь от режима (бывшего президента Сирии Башара. — прим. ред.) Асада, а это означает, что у них больше нет оснований для получения убежища», — подчеркнул он.

По словам Юнгблута, новые власти Сирии уже призвали сирийцев, находящихся за рубежом, вернуться в страну. В этой связи европейский политик задал вопрос Еврокомиссии о том, когда ЕС планирует завершить возвращение на родину всех сирийских беженцев.

«Ничто не мешает просителям убежища вернуться на родину», — добавил он.

Политическая ситуация на территории Сирии осложнилась в конце ноября, когда вооруженные группировки местной оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска. В результате они взяли под свой контроль несколько населенных пунктов и в ночь на 8 декабря захватили столицу страны — город Дамаск. На этом фоне командование сирийских войск объявило о «завершении» периода правления президента республики Башара Асада.

Ранее жена Асада подала на развод и решила уехать в Британию.