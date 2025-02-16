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В Пермский край прибыли беженцы из Сирии

В курсе.ру: около 100 сирийских беженцев прибыли в Пермский край
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Umit Bektas/Reuters

Группа сирийских беженцев прибыла в Пермский край, сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на данные министерства территориальной безопасности региона.

По информации издания, в группу входят около 100 беженцев, большинство из них — женщины и дети.

Граждан Сирии встретили специалисты экстренных служб и проводили их в пункты временного размещения.

В министерстве уточнили, что провели оценку здоровья прибывших, при необходимости им будет оказана психологическая помощь.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган говорил, что Сирию намеревались расколоть на три части, но эти планы удалось сорвать.

Эрдоган не уточнил, кто вынашивал подобные планы.

7 января Эрдоган призвал арабские страны помочь в восстановлении Сирии, отметив, что стране причинен ущерб более чем в $500 млрд.

Ранее в Турции заявили, что Сирия не должна превратиться в рассадник терроризма.

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