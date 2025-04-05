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Ряд районов Алтая остался без света из-за сильного ветра

Турчак: в республике Алтай произошли отключения электричества
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Depositphotos

Губернатор Республики Алтай Андрей Турчак сообщил в своем Telegram-канале об отключениях электричества в регионе из-за штормового ветра.

По его словам, отключения произошли в Майминском, Чемальском, Онгудайском, Шебалинском, Чойском, Турочакском, Усть-Канском и Усть-Коксинском районах.

«В большинстве из них электроснабжение восстановлено, точечно энергетики проверяют и подключают отдельные улицы», — уточнил глава региона.

Глава региона уточнил, что в Майме и Турочаке работы еще продолжаются.

До этого сообщалось, что отключение электроснабжения из-за плохих погодных условий в Красноярском крае затронуло почти 60 тысяч человек. Массовые отключения объектов электросетевого хозяйства происходят из-за неблагоприятных погодных условий — ветра с порывами до 28 м/с. К аварийно-восстановительным работам в регионе привлечены почти 400 человек и более 200 единиц техники.

Ранее в Красноярске женщина упала с балкона на третьем этаже из-за ураганного ветра.

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