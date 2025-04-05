В Красноярске сорванная ураганом крыша повредила автомобиль

Житель Красноярска Александр рассказал «Газете.Ru», что из-за сильного ветра его автомобиль получил сильные повреждения – на машину упала часть сорванной крыши дома. Мужчина отметил, что пока не знает, во сколько ему обойдется ремонт.

«Ветер сильный, по ощущениям такой уже бывал и не раз. Однако такие разрушения меня обходили стороной, в этот раз мне повезло меньше, чем остальным. На мой автомобиль упала часть крыши, причинив серьезные повреждения. Во сколько обойдется ремонт с учетом нынешних цен, очень трудно сказать, буду ждать экспертизу», – сказал он.

Другая жительница города Полина в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что из-за порывов ветра в ее квартире дрожали окна. Также, по ее словам, в городе были разрушены остановки и отключали электричество.

«В многих районах города произошло аварийное отключение света. У нас отключали на час, но сейчас уже есть свет. В некоторых районах города до сих пор нет света и не будет примерно до 21.00. К урагану не готовились, так как никто ожидал особо, что будет настолько сильно. Окна дрожали», – отметила она.

5 апреля Хакасия, Красноярский край и Новосибирская область оказались во власти разрушительного урагана с порывами ветра до 33 м/с. Ветер повалил сотни деревьев, сорвал крыши с домов и оставил целые районы без электроснабжения. В Абакане и Саяногорске из-за песчаной бури видимость упала до критического уровня, создав угрозу для движения на трассах. В Красноярском крае ветер уже спровоцировал масштабные пожары в некоторых районах, огонь подошел к городскому аэропорту, а в окрестностях наблюдались огненные смерчи. Также СМИ сообщали, что жительница Красноярска сорвалась с балкона из-за ветра, спасти ее не удалось.

Ранее труба котельной обрушилась в Красноярском крае из-за сильного ветра.