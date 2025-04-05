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Десятки тысяч человек остались без света в Красноярском крае

Минэнерго: 60 тысяч человек остались без электроснабжения в Красноярском крае
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Anna Voitenko/Reuters

Отключение электроснабжения из-за непогодных условий в Красноярском крае затронуло почти 60 тысяч человек. Об этом сообщается в Telegram-канале Минэнерго России.

«По оперативным данным, отключение электроснабжения затронуло более 59 895 человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что массовые отключения объектов электросетевого хозяйства происходят из-за неблагоприятных погодных условий — ветра с порывами до 28 м/с. К аварийно-восстановительным работам в регионе привлечены почти 400 человек и более 200 единиц техники.

Администрация региона сообщила, что из-за ухудшения погодных условий более 90 населенных пунктов Красноярского края временно остались без света. По информации властей, неблагоприятная погода сохранится и 6 апреля. В связи с этим они просят жителей не выходить на улицу без крайней необходимости и не открывать окна в своих домах.

Ранее в Красноярске женщина упала с балкона на третьем этаже из-за ураганного ветра.

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