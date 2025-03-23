На Кубани трех человек госпитализировали после нападения стаи собак

В Краснодарском крае стая собак напала на двух подростков и 18-летнего молодого человека. Об этом сообщила в Telegram-канале региональная прокуратура.

Там рассказали, что инцидент произошел днем 22 марта на улице Энгельса в Усть-Лабинске, когда пострадавшие отправились осматривать трассу для мотокросса. Там они заметили собак, некоторые из животных набросились на молодых людей и стали кусать их за разные части тела. Пострадавшие были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет. Районная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

В конце января в Новосибирской области женщина не выжила после того, как ее покусали собаки. Инцидент произошел в городе Обь. Пострадавшая шла домой с работы и должна была встретиться с супругом. Она долгое время не появлялась, поэтому муж стал беспокоиться и отправился на ее поиски. Местные жители рассказали, что бездомных животных много. При этом часть собак отлавливают, но после стерилизации могут выпустить на мороз с незажившими швами.

Ранее якутский депутат призвал истреблять бездомных собак.