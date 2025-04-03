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В Подмосковье медведь напал на человека и сломал ему кости

В Подмосковье на мужчину напал медведь
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Shutterstock

Жителю Подмосковья понадобилась помощь медиков после нападения медведя. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел недалеко от деревни Соколово, которая практически находится на границе со Смоленской областью. 29-летний мужчина отправился в лес, чтобы найти сброшенные лосиные и оленьи рога, но в какой-то момент из чащи вышел хищник.

По неизвестной причине медведь атаковал человека, но вскоре вернулся в лес. Пострадавший тем временем позвонил родственникам. Медики оценивают состояние мужчины как тяжелое.

«Эвакуировать пострадавшего пришлось на вертолете. У мужчины обезображено лицо и сломаны кости», – сообщается в публикации.

Известно, что на этой территории ранее заметили большое количество следов и берлоги, что указывало на обитание шести медведей.

До этого в Сочи медведь забрел на территорию местных жителей. Он ходил по участку, владельцы вызвали ответственные службы, но, когда специалисты прибыли, он уже убежал.

Ранее кабан с клыками прогуливался по проезжей части и попал на видео в Ростовской области.

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