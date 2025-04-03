В Подмосковье медведь напал на человека и сломал ему кости

В Подмосковье на мужчину напал медведь

Жителю Подмосковья понадобилась помощь медиков после нападения медведя. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел недалеко от деревни Соколово, которая практически находится на границе со Смоленской областью. 29-летний мужчина отправился в лес, чтобы найти сброшенные лосиные и оленьи рога, но в какой-то момент из чащи вышел хищник.

По неизвестной причине медведь атаковал человека, но вскоре вернулся в лес. Пострадавший тем временем позвонил родственникам. Медики оценивают состояние мужчины как тяжелое.

«Эвакуировать пострадавшего пришлось на вертолете. У мужчины обезображено лицо и сломаны кости», – сообщается в публикации.

Известно, что на этой территории ранее заметили большое количество следов и берлоги, что указывало на обитание шести медведей.

До этого в Сочи медведь забрел на территорию местных жителей. Он ходил по участку, владельцы вызвали ответственные службы, но, когда специалисты прибыли, он уже убежал.

Ранее кабан с клыками прогуливался по проезжей части и попал на видео в Ростовской области.