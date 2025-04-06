Московских автомобилистов призвали ездить только на зимней резине из-за снега

ЦОДД призвал водителей выезжать только на зимней резине из-за снегопада в Москве

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы призвал автомобилистов выезжать в ближайшие несколько дней только на зимней резине или пользоваться городским транспортом на фоне снегопада в Москве. Об этом передает пресс-служба столичного Дептранса.

По прогнозу синоптиков, сегодня и до вторника в столице обещают снег и сильный ветер. Также возможна гололедица.

«Если вы еще не успели заменить летнюю резину на зимнюю, то рекомендуем использовать для поездок городской транспорт», — заключили специалисты.

В ведомстве добавили, что водители должны соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких ускорений и торможений.

Этой ночью российскую столицу накрыл сильный снегопад. По данным Mash, в Москве сейчас действует циклон «Зион‎»‎. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что весь день в столице будет облачно, временами будет идти сильный снег, метель, а на дорогах будет гололедица.

Ранее стало известно, когда температура воздуха в Москве начнет соответствовать норме.