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Синоптики повысили уровень погодной опасности в Москве до оранжевого

ТАСС: уровень погодной опасности в Москве повышен с желтого до оранжевого
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Уровень погодной опасности в Москве повышен из-за непогоды с желтого до оранжевого. Об этом ТАСС сообщили в Гидрометцентре России.

«В период до 09:00 мск понедельника, 7 апреля, введен оранжевый уровень погодной опасности из-за сильного, местами очень сильного снега», — рассказали синоптики.

В Подмосковье тем временем пока сохраняется желтый уровень погодной опасности. Он действует в Московской области до 23:00 мск. По прогнозу синоптиков, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах возможна гололедица на дорогах. В связи с чем местные власти призывают автомобилистов отказаться от поездок на личном транспорте, пересев на общественный. Кроме того, сохраняется опасность усиления северо-восточного ветра до 15 м/с.

Утром 6 апреля Москву накрыл циклон «Зион‎»‎, став причиной сильного снегопада. Синоптики сообщили, что за день сегодня в столице выпадет 28 мм осадков, в понедельник — еще 15 мм. В целом на следующей неделе будет активно идти снег, ожидается, что сугробы вырастут до 10-15 см. Растают они только к 17-18 апреля.

Ранее в Москве из-за непогоды остановили аренду электросамокатов и велосипедов.

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