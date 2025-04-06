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Синоптик рассказал, когда в Москве исчезнут 10-сантиметровые сугробы

Синоптик Тишковец: сугробы в Москве растают только к 17-18 апреля
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Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

Сугробы в Москве растают только к 17–18 апреля. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Снегопады продолжатся и в ближайшие сутки, снежный покров к понедельнику подрастет до 10–15 сантиметров. Растают сугробы в Москве только к 17–18 апреля», — поделился прогнозом Тишковец.

Утром 6 апреля Москву накрыл сильный снегопад. По данным Telegram-канала Mash, виной всему циклон «Зион‎»‎. По прогнозам синоптиков, за день сегодня выпадет 28 мм осадков, в понедельник — еще 15 мм.

В целом на следующей неделе непогода будет лютовать. Ожидается, что сугробы вырастут до 10-15 см.

До этого московских автомобилистов призвали повременить со сменой шин с зимних на летние. Из-за гололедицы и обильных осадков может быть опасно на дорогах, поэтому следует соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию, а также воздержаться от резких маневров и не отвлекаться во время движения на разговоры по телефону. По возможности следует отказаться от поездок на личном транспорте, воспользовавшись общественным.

Ранее в Гидрометцентре России рассказали, каким будет апрель в Москве.

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