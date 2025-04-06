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В Москве остановили аренду электросамокатов и велосипедов

В Москве остановили аренду электросамокатов и велосипедов из-за непогоды
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alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

В Москве остановили аренду электросамокатов и велосипедов до улучшения погоды. Об этом сообщает Telegram-канал «Дпетранс. Оперативно».

«Сегодня и завтра по прогнозу снег. Максим Ликсутов напомнил, что поездки в снег и гололед могут быть опасными. Поэтому операторы аренды электросамокатов и велосипедов поставили сервисы на паузу до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.

По информации источника, с возвращением хорошей погоды аренда самокатов и электровелосипедов снова станет доступна. Кроме того, в Дептрансе владельцам самокатов и велосипедов посоветовали отказаться от поездок, а для передвижения использовать городской транспорт, а также быть осторожными на проезжей части.

6 апреля Москву накрыл снегопад.

Несколько дней назад в столичном Дептрансе призвали водителей, сменивших зимние шины на летние, не выезжать на дороги, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Ранее на МКАД несколько автомобилей столкнулись из-за непогоды.

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