Число пострадавших от сильного ветра в Хакасии увеличилось

Число пострадавших в результате ураганного ветра на территории Хакасии увеличилось до 32, среди них один ребенок. Об этом сообщает минздрав региона в официальном Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, госпитализировали пять человек, одна из пострадавших на данный момент в тяжелом состоянии.

«Всем пациентам оказывается медицинская помощь в полном объеме, согласно стандартам и методическим рекомендациям», — говорится в сообщении.

Также там отметили, что все подведомственные учреждения сейчас работают в режиме повышенной готовности.

Накануне было известно об 11 пострадавших от ураганного ветра.

До этого глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил, что в республиканской столице — Абакане — из-за сильного ветра пострадали четыре человека. Телеканал «Звезда» со ссылкой на правительство региона отмечал, что среди пострадавших — девушка, которую придавило деревом, — она находится в реанимации, еще одного жителя республики порезало профлистом, который снес шквалистый ветер. В Хакасии введен режим чрезвычайной ситуации из-за сильного ветра и ухудшения пожарной обстановки.

Ранее жительницу Красноярска ветром снесло с балкона.